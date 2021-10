Trang Trần đóng vai gái teen hát 'Mắt Nai Cha Cha Cha'

Thậm chí, nhiều bình luận mỉa mai và chuyện bên lề về Trang Trần cũng bị soi mói trở lại. Điển hình mới đây, netzien ngán ngẩm khi xem lại đoạn clip Trang Trần "cưa sừng làm nghé" hát Mắt Nai Cha Cha Cha.

Clip Trang Trần "cưa sừng làm nghé" hát Mắt nai cha cha cha gây xôn xao.

Theo đó, clip ghi lại màn biểu diễn để đời của Trang Trần trong cuộc thi tài năng nghệ sĩ. Mắt Nai Cha Cha Cha là một ca khúc sôi động từng rất được yêu thích qua giọng ca của Hồng Ngọc.

Chuyện sẽ không có gì để nói khi Trang Trần biến hóa mình thành nữ sinh trung học, diện áo dài trắng và xõa tóc cùng chiếc kẹp mái màu đỏ to chà bá lửa trên đầu. Để thể hiện được chất nữ sinh, Trang Trần cũng thể hiện biểu cảm "dặt dẹo" cho hợp cảnh.