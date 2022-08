Trang phục hở bạo như nội y của TWICE gây tranh cãi

- Các thành viên của TWICE không còn là trẻ vị thành niên nữa. Tại sao không thể theo concept sexy.

Mặt khác, cũng có những ý kiến bênh vực cho TWICE:

- Nhưng cả 9 thành viên đều xinh và tôi ghen tị vì điều đó.

- Đây không phải triều đại Joseon, để yên cho họ đi.

Trong khi đó, TWICE đã trở lại với mini album mới Between 1&2 cùng ca khúc chủ đề Talk that Talk vào ngày 26 tháng 8 vừa qua. Trong năm thứ 7 kể từ khi ra mắt, tất cả các thành viên đã thành công trong việc gia hạn với công ty quản lý cũ là JYP Entertainment.

Thủy Tiên

Theo VietNamNet