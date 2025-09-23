Trang Pháp nói gì về hình ảnh liên quan đến quảng cáo thương hiệu cá độ

Gần đây, cộng đồng mạng tò mò trước nhóm nhạc Ngũ Hổ Tướng ra đời, bao gồm Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái và Lưu Hưng. Tuy nhiên, MV debut Anh Em Trước Sau Như Một và phim ngắn cùng tên dính nghi vấn quảng cáo web cá độ. Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an TP.HCM đã gửi giấy mời cho 5 nghệ sĩ, quản lý và ekip sản xuất 2 sản phẩm âm nhạc kể trên.

Theo dòng sự kiện nhiều nghệ sĩ bị vướng vào lùm xùm với những trang web nhà cái như này, Trang Pháp cũng bị réo gọi trên các nền tảng MXH. Cụ thể, dân tình “đào” lại được hình ảnh nữ ca sĩ tạo dáng chụp ảnh với Thuỳ Anh, bên cạnh là bóng bay in logo và đồng màu đại diện cho một thương hiệu cá cược, đánh bạc nổi tiếng.

Trang Pháp bị đào lại chụp ảnh khi mặc áo có in logo website cá độ, bên cạnh là bóng bay với logo tương tự

Thậm chí, Trang Pháp và Thuỳ Anh còn vui vẻ mặc áo phông có logo website này. Theo một số bình luận, cả 2 tham gia vào chuyến du lịch do nhà cái này tài trợ. Tuy nhiên, để hiểu rõ ngọn ngành, chúng tôi đã liên hệ xác minh sự việc với phía Trang Pháp, người đại diện đã lên tiếng phủ nhận hoàn toàn cáo buộc, khẳng định ekip không được thông tin rõ ràng về toàn bộ nhà tài trợ nên chủ quan chụp ảnh với logo website này.