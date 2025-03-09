Trăng máu cực đẹp xuất hiện tuần này, Việt Nam xem lúc mấy giờ?

Theo Live Science , nhiều người dân ở châu Á, châu Âu, châu Phi và châu Đại Dương sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng trăng máu - tức nguyệt thực toàn phần - cực đẹp vào ngày 7 hoặc 8-9 sắp tới, tùy theo múi giờ.

Việt Nam sẽ nằm trong khu vực thuận lợi nhất để quan sát hiện tượng này, theo công cụ của trang Time and Date.

Là trăng tròn cuối cùng của mùa hè - mùa mà trăng treo thấp - trăng tròn tháng 9 dự kiến sẽ trông to hơn bình thường và có màu sắc ngả cam, nhất là khi vừa mới mọc buổi hoàng hôn.