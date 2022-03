Trang Khàn cà khịa: 'Mang đầm dạ hội, rổ hột xoàn cho cô tao'

Quá trình điều tra, Công an TP.HCM cho rằng bà Nguyễn Phương Hằng không hợp tác, coi thường pháp luật, nhiều lần tổ chức tập trung đông người đến nhà riêng của các cá nhân có mâu thuẫn gây mất an ninh trật tự tại địa bàn TP.HCM và các địa phương khác.

Ngay sau khi bà Phương Hằng bị bắt, hàng loạt người từng đấu khẩu với bà Phương Hằng đã lên tiếng trong đó có Trang Trần. Cựu người mẫu làm hẳn một series trên TikTok để "cà khịa".