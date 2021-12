Trang chủ Miss Grand đăng tin nhạy cảm về Thùy Tiên

Mới đây, Instagram chính thức của Miss Grand International có chia sẻ gây xôn xao trên story, liên quan đến đại diện Puerto Rico và Thùy Tiên.

Theo đó, Instagram cuộc thi "re-up" bài đăng từ một trang mạng, trong đó chứa thông tin khen ngợi Á hậu 3 người Puerto Rico.

Nội dung như sau: "For me, on top 5, she more deserve to be winner" (Tạm dịch: Với tôi, trong top 5, cô ấy xứng đáng là người chiến thắng hơn).



Instagram Miss Grand International bất ngờ chia sẻ lại bài đăng cho rằng Á hậu 3 xứng đáng chiến thắng hơn.