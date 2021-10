Trận U23 Việt Nam vs U23 Myanmar có thể phải đá luân lưu

Trận đấu U23 Việt Nam vs U23 Myanmar là trận chung kết của bảng I vòng loại U23 châu Á 2022 theo đúng nghĩa đen. Cuộc so tài diễn ra vào ngày 2/11 tới bắt buộc phải có kết quả thắng thua để định đoạt ngôi đầu bảng. Đội thắng trong cặp đấu U23 Việt Nam vs U23 Myanmar sẽ giành quyền dự vòng chung kết U23 châu Á 2022 mà không phải chờ kết quả của các bảng đấu khác.