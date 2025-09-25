Trăn trở của Đức Phúc

Điều khiến nam ca sĩ trăn trở suốt quá trình chuẩn bị không chỉ là việc thể hiện kỹ thuật hay tạo nên tiết mục giải trí hấp dẫn, mà là làm sao để sân khấu trở thành lát cắt văn hoá đậm bản sắc Việt Nam.

Trong những ngày cuối ở Nga, Đức Phúc chia sẻ nhiều suy nghĩ về hành trình tại Intervision 2025, nơi anh vừa giành ngôi vị quán quân thuyết phục.

“Tôi khao khát sân khấu của mình vừa có chất liệu truyền thống, đậm hồn Việt nhưng vẫn phải mang hơi thở hiện đại xen lẫn yếu tố giải trí. Trong 3 phút ngắn ngủi, khán giả vẫn có thể cảm nhận tự nhiên, tinh tế và rõ nét nhất về con người, văn hóa bản sắc Việt Nam, vẫn có thể nổi da gà với từng cung bậc biến chuyển của tiết mục”, Đức Phúc nói.

Từ ý tưởng đó, anh và ê-kíp đã xây dựng nên tiết mục Phù Đổng Thiên Vương, lấy cảm hứng từ hình tượng Thánh Gióng cùng hình ảnh cây tre, biểu tượng sức sống mãnh liệt của người Việt. Bài thơ Tre Việt Nam của nhà thơ Nguyễn Duy trở thành chất liệu, gieo vào anh cảm hứng để sáng tạo nên phần trình diễn này.

Toàn bộ ca khúc và dàn dựng đều do ê-kíp người Việt thực hiện. Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh là người chắp bút sáng tác, producer Dương K với bản phối vừa truyền thống vừa hiện đại, đến các biên đạo, đạo diễn sân khấu, nhà thiết kế trang phục, vũ công… tất cả đã cùng chung tay để mang tới một Phù Đổng Thiên Vương bùng nổ.

Đức Phúc tự hào khi tiết mục của mình 100% do người Việt sáng tạo, với sự hỗ trợ kỹ thuật từ ban tổ chức, để có thể lan toả hình ảnh đất nước trên một sân khấu quốc tế.