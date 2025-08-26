Trận Thể Công Viettel - Becamex TPHCM dời sang ngày 30/8

Nguyên nhân thay đổi xuất phát từ đề nghị của Thể Công Viettel. Theo kế hoạch của địa phương, nhiều tuyến đường tại Hà Nội sẽ được hạn chế để phục vụ buổi tổng duyệt Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 (A80). Các cặp đấu khác của vòng 3 vẫn diễn ra theo lịch, nhưng có thể điều chỉnh nếu thời tiết mưa bão ảnh hưởng.

Việc lùi lịch không tác động tới tiến độ giải đấu, song lại khiến một số tuyển thủ quốc gia và U23 phải tập trung muộn hơn. Bởi sau vòng 3, 2 đội tuyển sẽ bắt đầu hội quân chuẩn bị cho loạt nhiệm vụ quan trọng trong tháng 9.