Trận Thể Công Viettel - Becamex TPHCM dời sang ngày 30/8

Ngày 26.8, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) thông báo trận đấu giữa Thể Công Viettel và Becamex TPHCM tại vòng 3 V.League 2025-2026 sẽ dời sang 19h15 ngày 30.8 trên sân Hàng Đẫy, muộn hơn 1 ngày so với lịch ban đầu.
Nguyên nhân thay đổi xuất phát từ đề nghị của Thể Công Viettel. Theo kế hoạch của địa phương, nhiều tuyến đường tại Hà Nội sẽ được hạn chế để phục vụ buổi tổng duyệt Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 (A80). Các cặp đấu khác của vòng 3 vẫn diễn ra theo lịch, nhưng có thể điều chỉnh nếu thời tiết mưa bão ảnh hưởng.
Việc lùi lịch không tác động tới tiến độ giải đấu, song lại khiến một số tuyển thủ quốc gia và U23 phải tập trung muộn hơn. Bởi sau vòng 3, 2 đội tuyển sẽ bắt đầu hội quân chuẩn bị cho loạt nhiệm vụ quan trọng trong tháng 9.
Ở lần tập trung này, Thể Công Viettel đóng góp 6 gương mặt gồm Văn Việt, Tiến Anh, Tuấn Tài cho đội tuyển quốc gia và Công Phương, Văn Khang, Tuấn Phong cho U23 Việt Nam. Bên phía Becamex TPHCM, Minh Khoa là cầu thủ duy nhất được triệu tập.Theo kế hoạch, U23 Việt Nam chỉ có khoảng 4 ngày tập luyện trước khi bước vào vòng loại U23 châu Á 2026. Trong khi đó, tuyển Việt Nam sẽ đá giao hữu trong nước nhằm rà soát lực lượng, chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2027 khởi tranh vào tháng 10.