Trấn Thành trổ tài nhảy, dân mạng phát tín hiệu 'ét ô ét, gét gô'

Mới đây, trong 1 gameshow nhảy đình đám, MC Trấn Thành đã có màn nhảy freestyle trên sân khấu, sau trận battle giành khăn cuối cùng của 4 đội trưởng.

Ngay lập tức, Trấn Thành đã khiến nhiều dancer và đội trưởng, dàn ban giám khảo - cố vấn chương trình náo loạn vì skills nhảy tỏ ra "có nghề".

Thậm chí, nam MC còn có cú rơi người cực khó “kill the beat" và chuẩn nhịp nhạc đến mức ngay sau đó, các tuyển thủ ùa vào sân khấu bế bổng Trấn Thành vì phấn khích.