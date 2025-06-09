Trấn Thành, nốt lạc điệu hay tiếng lòng cần được tôn trọng?

Còn thời điểm là không khí mừng đại lễ của đất nước, niềm vui, nỗi hân hoan cũng được bày tỏ nhiều cách, nhiều nơi, bản thân Trấn Thành cũng có nhiều “phiên bản” trong con người của cậu ấy. Là MC “quốc dân” nhưng phù hợp nhất trong các chương trình truyền hình thực tế, gameshow; còn với những gì đang diễn ra ở các concert thì nhà tổ chức đã có những lựa chọn hợp lý.

Nên việc Trấn Thành đăng tải dòng tiễn đưa, cũng là việc nên làm, với tư cách của một nghệ sĩ, một khán giả của ông.

Là diễn viên, sở trường là diễn viên hài, xuất hiện ở đâu trong những ngày này? Ca sĩ, nghệ sĩ hài miền đã hợp lực làm tốt nhất những gì có thể, ai, xuất hiện lúc nào, ở đâu, làm gì đều có lý do, không thể vì độ phủ sóng lớn mà đòi hỏi vai trò cần/phải hiện diện mọi lúc, mọi nơi.

Nên, Trấn Thành có vì thương tiếc nghệ sĩ đờn bầu Đức Thành mà khẩy một “nốt trầm” ngay giữa những ngày lễ trọng thì đó cũng là một cảm xúc có nhu cầu thể hiện cần được tôn trọng. Việc đăng chậm, đăng muộn sau mấy ngày người đã mất, lại rơi vào dịp đại lễ cũng là “theo dòng” cảm xúc. Trong cảm xúc hòa chung vào ngày hội lớn của đất nước (mà không cứ ai cũng bày tỏ kiểu xuống đường, phất cờ) thì vẫn có những cảm xúc riêng vui buồn thường nhật ập đến, đi qua trong đời sống, sinh hoạt. Và khi đó, cảm xúc lên tiếng.

Người có ảnh hưởng lớn, đã đành nhưng họ cũng là công dân - là Con Người với “phần còn lại” của chính riêng họ, sống ngoài những chiếc gương đang ngự trên tường dư luận, cộng đồng. Có thể họ “lạc điệu” trong cái không khí chung, bên ngoài theo cách yêu cầu, đánh giá từ… bên ngoài (nốt). Còn lại, họ chẳng gây nên gì để gọi là “nguy hiểm”!

Nhớ chuyện của bà Lan Hữu - một trí thức tiến bộ của Huế, bà đã từng được đại tướng Nguyễn Chí Thanh bí mật trực tiếp gặp và mời đi theo kháng chiến. Bà đồng ý ngay, quay về nhà thu xếp nhưng người mẹ đã quá già yếu, “bà không thể bỏ mẹ lại một mình mà kháng chiến thì không chờ đợi” (theo Hoàng Phủ Ngọc Tường). Bà tự nhủ lòng: “Không đi được thôi đành, thì hãy sống như người ở lại” - người ở lại ấy đã sống trọn một đời chỉ để “đền chút nghĩa làm dân” - như lời bà đã nói.

Đất nước, Thành phố mới tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày đất nước thống nhất, hòa bình. Cũng là nửa thế kỷ những vết thương chiến tranh liền da. Lẽ nào, trong ngày Độc lập, từ một việc vô tình lại dễ trở thành một “vết cào” cố ý, chẳng để làm gì, chẳng giúp cho ai trong đại cuộc này một cái nhìn nhẹ nhàng, nhân ái; một thái độ khoan hòa, thấu hiểu, một không khí thanh bình, hạnh phúc - là cách một công dân - nghệ sĩ thụ hưởng, tự do trong một đất nước độc lập, văn minh, phát triển.