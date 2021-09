Trấn Thành nói lý do Fanpage 18 triệu follow nhưng chỉ kêu gọi được hơn 9 tỷ

Cụ thể là tôi đã cùng ê-kíp thống kê tất cả các thiệt hại từ việc vu khống, mạt sát, xúc phạm danh dự tôi từ các tổ chức và cá nhân, để nhờ luật sư làm việc với các cơ quan chức năng", Trấn Thành tuyên bố.



Nguyên văn bài đăng của Trấn Thành.

Dưới phần bình luận, Trấn Thành cũng lý giải việc tại sao xóa status sao kê ban đầu và hủy kế hoạch đăng 10 status tương ứng với hơn 1.000 hình ảnh trang sao kê như anh thông báo.

Nguyên nhân bởi lưu lượng ảnh rất nặng, lượng tương tác quá lớn dẫn tới nghẽn, cộng với việc không tiện cho khán giả theo dõi.

"Vì 1.000 trang sao kê nên page không cho Trấn Thành up 1 lần. Mà up 10 post thì khó cho quý vị theo dõi quá nên tôi đang cho up lên link Google Drive 1.000 tờ sao kê đó. Quý vị chờ up xong tôi sẽ cập nhật đầy đủ. Xin cảm ơn", nam MC cho hay.