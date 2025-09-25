Trấn Thành gây tò mò khi lần đầu dẫn dắt gameshow sử dụng AI

Trấn Thành vừa xác nhận sẽ chính thức dẫn dắt gameshow “A.I LÀ AI?”, chương trình giải trí đặc biệt ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (A.I). Đây là lần đầu tiên nam MC này tham gia vào một chương trình có sự kết hợp giữa giải trí và công nghệ, mở ra những trải nghiệm mới lạ cho khán giả.

Trấn Thành lần đầu tiên cầm trịch gameshow ứng dụng trí tuệ nhân tạo

“A.I LÀ AI?” là một gameshow giải trí độc đáo, được sản xuất bởi FPT Play, với sự tham gia của Trấn Thành trong vai trò người dẫn chương trình. Khác với các chương trình truyền hình thông thường, “A.I LÀ AI?” sẽ đưa trí tuệ nhân tạo vào trung tâm của cuộc chơi, mở ra những câu hỏi thú vị về cách công nghệ này có thể ảnh hưởng đến những chương trình giải trí. Khán giả sẽ được chứng kiến một cuộc đối đầu giữa con người và A.I, nơi công nghệ sẽ không chỉ là yếu tố hỗ trợ mà còn là nhân vật chính, đưa ra các thử thách, dự đoán và thậm chí thay đổi cục diện cuộc chơi.

Trong đoạn teaser công bố chương trình, Trấn Thành đã khiến người xem phải chú ý với những lời “cảnh báo” đầy kịch tính như “Tuyệt tác”, “thâu tóm”, “thao túng”, “thu thập thông tin”... Những từ ngữ này không chỉ tạo sự hồi hộp, mà còn khiến người xem tò mò về vai trò của A.I trong chương trình. Ngoài ra, khái niệm “song trùng” cũng được đề cập đến, tạo ra một không gian đầy bất ngờ, khi ranh giới giữa thật và ảo, giống và khác, được khai thác một cách tinh tế.

Trấn Thành ới kinh nghiệm dày dặn qua các chương trình truyền hình ăn khách, từ “Thách thức danh hài” đến “Giọng ải giọng ai”, anh luôn biết cách làm cho các chương trình trở nên hấp dẫn và giữ được sự chú ý của người xem. Tuy nhiên, với “A.I LÀ AI?”, đây là lần đầu tiên anh thử sức với một chương trình có yếu tố công nghệ mạnh mẽ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo.

Sự kết hợp giữa Trấn Thành và trí tuệ nhân tạo trong một gameshow hứa hẹn mang đến những trải nghiệm thú vị và độc đáo. Mặc dù A.I đã được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như âm nhạc, điện ảnh hay thể thao, nhưng đây là lần đầu tiên nó được đưa vào một chương trình giải trí trên truyền hình Việt Nam. Các thử thách mà A.I đặt ra sẽ không chỉ đụng chạm đến sự sáng tạo của người chơi mà còn khám phá khả năng của chính công nghệ này trong việc thay đổi cách thức chúng ta tiếp cận các trò chơi truyền hình.

Với sự kết hợp giữa một MC tài năng và công nghệ hiện đại, “A.I LÀ AI?” không chỉ là một chương trình giải trí, mà còn là một bước tiến mới trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào ngành truyền hình Việt Nam. Khán giả sẽ được chứng kiến những màn đối đầu đầy kịch tính và các tình huống bất ngờ mà công nghệ mang lại, tạo nên một sân chơi mới lạ và cuốn hút.

"A.I LÀ AI?" sẽ lên sóng từ ngày 24/10.