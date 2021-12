Trấn Thành đam mê hát, netizen kiên quyết gào 'dừng lại vẫn kịp'

Your browser does not support the video tag.

Đa phần đều cho rằng ông xã Hari Won hát không cảm xúc và Trúc Nhân bị "gãy cánh" bởi gánh không nổi.

Thậm chí, xuất hiện nhiều bình luận đánh giá là Trấn Thành chỉ nên làm MC, không nên lấn sân ca hát làm gì bởi anh sở hữu chất giọng trầm và mỏng, khi luyến láy tạo cảm giác chênh phô, còn khi hát với những ca sĩ đình đám, có nhiều năm kinh nghiệm như Trúc Nhân thì anh hoàn toàn bị đánh chìm.

Chưa kể, phong thái khi hát của Trấn Thành cũng bị chê "thái quá", "lố", "gồng"...