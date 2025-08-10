Trấn Thành chuyển 200 triệu đồng tới người dân Thái Nguyên

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Thái Nguyên có văn bản gửi các địa phương, tổ chức, cá nhân về việc tiếp nhận ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Sự tàn phá khủng khiếp của cơn bão số 11 (Matmo) gây ra hậu quả, thiệt hại hết sức nghiêm trọng, cần nhiều nguồn lực để hỗ trợ nhân dân, phục hồi sản xuất, khắc phục cơ sở hạ tầng bị hư hỏng, sớm ổn định cuộc sống.

Đức Phúc, Hòa Minzy chia sẻ khó khăn với người dân Thái Nguyên.

Hưởng ứng lời kêu gọi, nhiều nghệ sĩ chung tay ủng hộ đồng bào. Sáng 8/10, ca sĩ Hòa Minzy chuyển 100 triệu đồng tới tài khoản của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên. Ca sĩ bày tỏ: "Theo lời kêu gọi của nhà nước và trái tim mình, Hòa xin được ủng hộ và chia sẻ cùng bà con Thái Nguyên. Mong bà con an toàn, mong trời nắng lên, nước không chảy xiết, dâng cao thêm nữa".

Ca sĩ Đức Phúc cũng ủng hộ 100 triệu đồng. Anh cho biết cả đêm nằm đọc những tin tức về ảnh hưởng của bão tới bà con tại Thái Nguyên. "Tiếp nối đợt ủng hộ vừa qua và hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ, Đức Phúc xin chia sẻ chút tấm lòng nhỏ của mình đến bà con, chỉ mong bão qua thật nhanh để bà con đỡ khổ", anh nói.