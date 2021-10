Trấn Thành bị chỉ trích vì body shaming thí sinh 'Rap Việt'?

Cụ thể, khi thí sinh Vsoul xuất hiện, MC Trấn Thành đã hỏi thí sinh nặng bao nhiêu ký và câu trả lời là hơn 100kg. Ngay lập tức, ông xã Hari Won khẳng định đây là thí sinh nặng ký rồi giải thích: "Nặng ký ở đây đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa nội lực, tôi nhìn cái người là tôi biết nội công thâm hậu rồi!".

Trấn Thành trò chuyện cùng Vsoul

Nhiều khán giả phản ứng gay gắt, cho rằng nam MC đang cố tình miệt thị, body shaming thí sinh này.