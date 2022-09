Trấn Thành bất ngờ được khen khi cover hit của Trịnh Thăng Bình

Mới đây, trong 1 chương trình, Trấn Thành khẳng định: "Tôi không tự nhận mình là ca sĩ bao giờ, tôi chỉ hát bằng cảm xúc của mình thôi. Vì nếu là ca sĩ tôi sẽ kiếm tiền từ nghề đó. Tôi chỉ là người yêu ca hát và thích những gì thiên về cảm xúc".

Đặc biệt, đoạn clip Trấn Thành cover ca khúc Lời Chưa Nói của Trịnh Thăng Bình nhận được nhiều sự quan tâm từ cư dân mạng.

Theo đó, anh xuất hiện trong trang phục áo sơ mi như nam thần, khi hát thể hiện sự tập trung, nghiêm túc.