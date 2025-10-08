Trận ra mắt MLS hoàn hảo của sao Hàn Son Heung Min

Sao Hàn Son Heung Min ra mắt trong màu áo Los Angeles FC. Ảnh: X-MLS

Lần đầu tiên, sao Hàn Son Heung Min ra sân trong màu áo Los Angeles FC đối đầu Chicago Fire, nơi anh được chào đón trong sân vận động SeatGeek chật kín khán giả ở bang Illinois (Mỹ).

Sau 10 năm thi đấu cho Tottenham Hotspur tại Premier League, Son chính thức gia nhập Los Angeles FC theo một thương vụ chuyển nhượng kỷ lục của MLS. Trong thời gian ở Tottenham, anh ghi 173 bàn, có 101 kiến tạo sau 454 trận và dẫn dắt đội bóng giành danh hiệu đầu tiên sau 17 năm khi vô địch Europa League hồi tháng 5.