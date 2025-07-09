Trần Mạnh Tuấn mang tiếng saxophone trở lại đêm nhạc Phú Quang

Nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn có mối quan hệ vô cùng đặc biệt với cố nhạc sĩ Phú Quang khi ông còn sống. Giữa hai người là mối quan hệ bạn bè gắn bó lâu năm dù có ít nhiều chênh lệch về tuổi tác. Có lẽ bởi chính xuất thân từ một nghệ sĩ kèn Cor, Phú Quang luôn dành sự trân trọng đặc biệt cho những nghệ sĩ solist của rất nhiều những nhạc cụ – từ Violin, Cello cho đến Saxophone, Flute...
Ở họ, ông tìm thấy sự đồng điệu: mỗi người đều mang trong mình một tiếng nói riêng, một tinh thần tự do bên cạnh sự làm việc chăm chỉ, nghiêm túc. Họ không chỉ gắn bó với âm nhạc mà còn sống trọn đời mình bằng âm nhạc. Trong số đó, Trần Mạnh Tuấn có lẽ là một trong những người bạn đồng hành thân thiết nhất - người có thể chia sẻ với ông từ sở thích nghệ thuật cho đến những câu chuyện đời thường.
Không chỉ gắn kết trong những đêm diễn từ Nam ra Bắc, họ còn nhiều lần cùng nhau ra nước ngoài lưu diễn. Những chuyến đi ấy không chỉ là hành trình đưa âm nhạc Việt Nam đến với những người con kiều bào xa xứ mà còn giống như chuyến du lịch của những người bạn – rong ruổi, ngẫu hứng, sẻ chia, cùng nhau gom góp những kỷ niệm đẹp. Trên sân khấu, họ là hai nghệ sĩ hòa quyện trong âm nhạc. Phía sau ánh đèn, họ là những người bạn thân thiết, có thể ngồi hàng giờ bên nhau mà không cần nhiều lời.
Ở Trần Mạnh Tuấn, khán giả luôn nhận thấy một tinh thần làm nghề chuyên nghiệp và sự biến hóa khôn lường trong nghệ thuật. Anh có thể làm cho tiếng saxophone vang lên như một ngọn lửa cuồng nhiệt rồi ngay sau đó lại nhẹ nhàng, trong vắt như một dòng suối. Chính sự bền bỉ, không ngừng tìm tòi và không bao giờ bỏ cuộc ấy đã tạo nên tên tuổi Trần Mạnh Tuấn – một nghệ sĩ vừa giữ được truyền thống, vừa mở ra cánh cửa mới cho âm nhạc Việt.
Với âm nhạc Phú Quang, tiếng saxophone lại mang một ý nghĩa đặc biệt. Nó như tiếng thở dài của phố phường Hà Nội trong những đêm đông, như lời thì thầm hoang hoải của ký ức, có khi lại bùng nổ đầy khao khát.
Khi Trần Mạnh Tuấn cất tiếng kèn, âm nhạc của Phú Quang như được khoác thêm một lớp áo mới – vẫn ngọt ngào nhưng lại phiêu lãng, mộng mị – khiến người nghe như lạc vào một không gian vừa quen vừa lạ. Sự kết hợp ấy đã trở thành dấu ấn không thể thiếu trong nhiều đêm nhạc của ông.
Năm 2021, khi nhạc sĩ Phú Quang lâm bệnh rồi ra đi, cũng là lúc Trần Mạnh Tuấn đối diện với một cơn bạo bệnh, cận kề ranh giới sinh tử. Đó là một sự trùng hợp nghiệt ngã của số phận – hai người bạn đã từng đồng hành với nhau trên biết bao chặng đường, giờ đây lại cùng đối mặt với khoảnh khắc thử thách khắc nghiệt nhất.
Nhưng nếu Phú Quang buộc phải để lại di sản âm nhạc của mình như một lời tiễn biệt, thì Trần Mạnh Tuấn lại may mắn trở về nhờ một sự hồi sinh kỳ diệu, rồi kiên cường chiến đấu để tiếp tục thổi hồn vào cây saxophone của mình.
Sự trở lại ấy không chỉ là một tin vui với khán giả và gia đình anh, mà còn là minh chứng cho tinh thần không bao giờ bỏ cuộc – một nghệ sĩ từng bước qua lằn ranh sự sống để trở lại, để bước lên sân khấu, để tiếp tục sống trọn vẹn với âm nhạc.
Trong đêm nhạc Phú Quang được GG Corporation, tập đoàn về giải pháp cuộc sống chất lượng cao, tài trợ, tiếng kèn saxophone của Trần Mạnh Tuấn sẽ không chỉ vang lên như một thanh âm quen thuộc mà còn như một ngọn lửa. Một ngọn lửa được nhóm lại sau khi đã có lúc tưởng chừng tắt lịm nhưng rồi sẽ bùng cháy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Khán giả sẽ thấy qua tiếng kèn của anh không chỉ là âm nhạc mà là ý chí sống, là niềm tin không bỏ cuộc, là bản lĩnh của một nghệ sĩ đã hiên ngang đi qua lằn ranh sinh tử để trở về với sân khấu. Tiếng kèn ấy – khi thì mềm mại như lời an ủi, khi lại rực sáng như một khát vọng sống mãnh liệt – chính là bằng chứng rằng nghệ thuật có thể chiến thắng cả bệnh tật và nỗi đau.
Tiếng saxophone của Trần Mạnh Tuấn sẽ ngân dài, vượt qua ánh đèn sân khấu, vượt qua cả không gian và thời gian. Nó như một dòng sông không ngừng tìm đường về với biển lớn – nơi có âm nhạc Phú Quang, có ký ức về một tình bạn đẹp đẽ, và có cả những khát vọng chưa bao giờ dừng lại.
Cùng với nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn, đêm nhạc Phú Quang với chủ đề "Khát vọng" còn quy tụ các giọng ca đã từng thân thuộc với những đêm nhạc Phú Quang suốt bao năm qua như: Thanh Lam, Ngọc Anh, Đào Mác và Tuấn Hiệp, cùng những nghệ sĩ solist hàng đầu như NSND Bùi Công Duy, nghệ sĩ piano Trần Minh Tuấn và sự dẫn dắt của nhạc trưởng Trần Nhật Minh, "Khát vọng" hứa hẹn sẽ mang đến một trải nghiệm âm nhạc toàn diện: cổ điển mà vẫn đương đại, quen thuộc mà vẫn mới mẻ. Nghệ sĩ Trinh Hương - con gái cố nhạc sĩ sẽ đảm nhiệm vai trò Chỉ đạo nghệ thuật và nghệ sĩ chơi piano.