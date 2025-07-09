Trần Mạnh Tuấn mang tiếng saxophone trở lại đêm nhạc Phú Quang

Nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn có mối quan hệ vô cùng đặc biệt với cố nhạc sĩ Phú Quang khi ông còn sống. Giữa hai người là mối quan hệ bạn bè gắn bó lâu năm dù có ít nhiều chênh lệch về tuổi tác. Có lẽ bởi chính xuất thân từ một nghệ sĩ kèn Cor, Phú Quang luôn dành sự trân trọng đặc biệt cho những nghệ sĩ solist của rất nhiều những nhạc cụ – từ Violin, Cello cho đến Saxophone, Flute...

Nhạc sĩ Phú Quang. Ảnh: Hải Bá

Ở họ, ông tìm thấy sự đồng điệu: mỗi người đều mang trong mình một tiếng nói riêng, một tinh thần tự do bên cạnh sự làm việc chăm chỉ, nghiêm túc. Họ không chỉ gắn bó với âm nhạc mà còn sống trọn đời mình bằng âm nhạc. Trong số đó, Trần Mạnh Tuấn có lẽ là một trong những người bạn đồng hành thân thiết nhất - người có thể chia sẻ với ông từ sở thích nghệ thuật cho đến những câu chuyện đời thường.

Không chỉ gắn kết trong những đêm diễn từ Nam ra Bắc, họ còn nhiều lần cùng nhau ra nước ngoài lưu diễn. Những chuyến đi ấy không chỉ là hành trình đưa âm nhạc Việt Nam đến với những người con kiều bào xa xứ mà còn giống như chuyến du lịch của những người bạn – rong ruổi, ngẫu hứng, sẻ chia, cùng nhau gom góp những kỷ niệm đẹp. Trên sân khấu, họ là hai nghệ sĩ hòa quyện trong âm nhạc. Phía sau ánh đèn, họ là những người bạn thân thiết, có thể ngồi hàng giờ bên nhau mà không cần nhiều lời.