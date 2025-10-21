Trần Kiều Ân xinh đẹp lên xe hoa cùng thiếu gia kém tuổi

Trước đó, thông tin Trần Kiều Ân cưới Tăng Vỹ Xương đã được lan tỏa. Nhiều người hâm mộ chúc phúc cho vợ chồng cô.

Cặp đôi cũng đã đi chụp ảnh cưới tại cầu Langkawi Sky, nơi Trần Kiều Ân nhận lời bày tỏ tình cảm của Tằng Vỹ Xương khi cả hai cùng tham gia chương trình truyền hình hẹn hò năm 2019. Kể từ đó, họ hẹn hò đến năm 2022 thì đăng ký kết hôn và công khai lên trang cá nhân.

Sau đăng ký kết hôn, dù chưa làm đám cưới do dịch bệnh nhưng tình cảm vẫn mặn nồng. Cả hai thường đi du lịch, chia sẻ khoảnh khắc tình cảm lên mạng. Người hâm mộ Trần Kiều Ân luôn chúc phúc cho cô.

Trần Kiều Ân, 45 tuổi, là một nữ diễn viên, ca sĩ kiêm người dẫn chương trình Đài Loan (Trung Quốc), tham gia nhiều phim: "Hoàng tử ếch", "Yêu phải nàng thiên kim", "Tân Tiếu ngạo giang hồ"... Tằng Vỹ Xương là thiếu gia trong gia đình kinh doanh giàu có ở Malaysia, kém vợ 9 tuổi.