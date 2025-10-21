Trần Kiều Ân xinh đẹp lên xe hoa cùng thiếu gia kém tuổi

Minh Khuê| 21/10/2025 10:56

Trần Kiều Ân đã đám cưới cùng thiếu gia Tằng Vỹ Xương sau thời gian dài đăng ký kết hôn. Đám cưới diễn ra trong không gian riêng tư, được bảo vệ nghiêm ngặt.

Truyền thông Hoa ngữ ngày 22-9 thông tin về đám cưới của Trần Kiều Ân. Đám cưới diễn ra tại khu du lịch nghỉ dưỡng 5 sao ở đảo Langkawi, Malaysia. Đây là nơi kỷ niệm tình yêu của cả hai. Sau hai năm rưỡi đăng ký kết hôn và hôn lễ bị hoãn do dịch bệnh cùng nhiều yếu tố khác, cả hai mới tổ chức đám cưới.

Trần Kiều Ân xinh đẹp lên xe hoa cùng thiếu gia kém tuổi- Ảnh 1.
Địa điểm tổ chức đám cưới
Trần Kiều Ân xinh đẹp lên xe hoa cùng thiếu gia kém tuổi- Ảnh 2.
Trang trí lễ đường
Trần Kiều Ân xinh đẹp lên xe hoa cùng thiếu gia kém tuổi- Ảnh 3.
Trần Kiều Ân xinh đẹp lên xe hoa cùng thiếu gia kém tuổi- Ảnh 4.
Ngập tràn sắc hoa
Trần Kiều Ân xinh đẹp lên xe hoa cùng thiếu gia kém tuổi- Ảnh 5.
Trần Kiều Ân xinh đẹp lên xe hoa cùng thiếu gia kém tuổi- Ảnh 6.
Cô dâu Trần Kiều Ân và các phụ dâu
Trần Kiều Ân xinh đẹp lên xe hoa cùng thiếu gia kém tuổi- Ảnh 7.
Cùng nghịch ngợm

An ninh được thắt chặt tại nơi diễn ra đám cưới. Những người bạn tham gia sự kiện của cặp đôi này có: Triệu Tiểu Kiều, Lại Vi Như, Minh Đạo, Trịnh Nguyên Sướng, Tạ Na, Trần Chính Phi…

Con trai của nam diễn viên Minh Đạo giữ vai trò "hộ nhẫn". Trần Kiều Ân nói đây là cái duyên đặc biệt của cô.

Trước đó, thông tin Trần Kiều Ân cưới Tăng Vỹ Xương đã được lan tỏa. Nhiều người hâm mộ chúc phúc cho vợ chồng cô.

Cặp đôi cũng đã đi chụp ảnh cưới tại cầu Langkawi Sky, nơi Trần Kiều Ân nhận lời bày tỏ tình cảm của Tằng Vỹ Xương khi cả hai cùng tham gia chương trình truyền hình hẹn hò năm 2019. Kể từ đó, họ hẹn hò đến năm 2022 thì đăng ký kết hôn và công khai lên trang cá nhân.

Sau đăng ký kết hôn, dù chưa làm đám cưới do dịch bệnh nhưng tình cảm vẫn mặn nồng. Cả hai thường đi du lịch, chia sẻ khoảnh khắc tình cảm lên mạng. Người hâm mộ Trần Kiều Ân luôn chúc phúc cho cô.

Trần Kiều Ân, 45 tuổi, là một nữ diễn viên, ca sĩ kiêm người dẫn chương trình Đài Loan (Trung Quốc), tham gia nhiều phim: "Hoàng tử ếch", "Yêu phải nàng thiên kim", "Tân Tiếu ngạo giang hồ"... Tằng Vỹ Xương là thiếu gia trong gia đình kinh doanh giàu có ở Malaysia, kém vợ 9 tuổi.

Trần Kiều Ân xinh đẹp lên xe hoa cùng thiếu gia kém tuổi- Ảnh 9.
Ảnh cưới đã chụp trước đó của Trần Kiều Ân và Tăng Vỹ Xương
Trần Kiều Ân xinh đẹp lên xe hoa cùng thiếu gia kém tuổi- Ảnh 10.
Cả hai đẹp đôi dù chênh lệch tuổi
Trần Kiều Ân xinh đẹp lên xe hoa cùng thiếu gia kém tuổi- Ảnh 11.
Trần Kiều Ân xinh đẹp lên xe hoa cùng thiếu gia kém tuổi- Ảnh 12.
Trần Kiều Ân xinh đẹp lên xe hoa cùng thiếu gia kém tuổi- Ảnh 13.
Trần Kiều Ân xinh đẹp lên xe hoa cùng thiếu gia kém tuổi- Ảnh 14.
Trần Kiều Ân xinh đẹp lên xe hoa cùng thiếu gia kém tuổi- Ảnh 15.
Trần Kiều Ân xinh đẹp lên xe hoa cùng thiếu gia kém tuổi- Ảnh 16.
Theo nld.com.vn
https://nld.com.vn/tran-kieu-an-xinh-dep-len-xe-hoa-cung-thieu-gia-kem-tuoi-196240922134626888.htm
Copy Link
https://nld.com.vn/tran-kieu-an-xinh-dep-len-xe-hoa-cung-thieu-gia-kem-tuoi-196240922134626888.htm
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Showbiz
            Trần Kiều Ân xinh đẹp lên xe hoa cùng thiếu gia kém tuổi
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO