Trần đời chưa thấy ai như đồng chí Lê Hoàng Hiệp

Cho đến hiện tại, nhiều người vẫn ngỡ ngàng vì sức hút duy trì từ A50 đến A80 của Thượng úy Lê Hoàng Hiệp. Bởi chưa từng có tiền lệ, rất hiếm ai chỉ viral nhờ một khoảnh khắc bước xuống xe lại có thể “giữ chân” công chúng, nhận được sự yêu mến nồng nhiệt đến như vậy.

Từ khi tham gia Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975 - 30/4/2025 (nhiệm vụ A50) cho đến Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80), đã hơn 4 tháng, Lê Hoàng Hiệp vẫn rất hot!

Với chiều cao cùng thần thái nổi bật, Thượng úy Lê Hoàng Hiệp được nhận ra nhanh chóng (Ảnh: Như Hoàn)

Mới đây nhất, trong buổi Tổng duyệt cấp Nhà nước, loạt hình ảnh của Lê Hoàng Hiệp trong sáng ngày 30/8 đã nhanh chóng viral khắp cõi mạng. Những khung hình "đẹp như tạc tượng" của nam Thượng úy được cộng đồng mạng săn đón, chia sẻ rần rần trên TikTok.

Chỉ cần một vài giây lướt qua camera, thêm hiệu ứng slowmotion, loạt video về Lê Hoàng Hiệp đều "tuyệt đối điện ảnh" và lên xu hướng. Không ít người còn cho rằng, cái tên của nam chiến sĩ hiện tại chính là minh chứng cho độ thảo luận, tương tác "khủng" trên mọi nền tảng MXH. Mỗi đoạn clip, bức ảnh đều thu về hàng chục nghìn lượt "thả tim" hay thậm chí cả triệu lượt xem.

Thế mới thấy, sức ảnh hưởng của Thượng úy Lê Hoàng Hiệp vô cùng đáng nể.