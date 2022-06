Trân Đài sáng rực bán kết: Vương miện quốc tế đến gần?

Tối 23/6, bán kết Miss International Queen - Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2022 - chính thức diễn ra tại Thái Lan. Tất cả thí sinh đã trải qua 2 phần thi là Bikini và Trang phục dạ hội.

Mặc dù xuất hiện ở phía cuối mỗi phần thi, song đại diện Việt Nam - Phùng Trương Trân Đài - không khiến khán giả chờ đợi phải thất vọng.



Trân Đài ở tiết mục chào sân cùng dàn thí sinh.

Your browser does not support the video tag.

Clip: 2 phần thi của Trân Đài trong đêm bán kết.

Xuất hiện với trang phục bikini, người đẹp Việt sải những bước uyển chuyển, tự tin thực hiện những cú xoay từ chậm đến nhanh, cho thấy hình thể gợi cảm và thần thái cuốn hút.