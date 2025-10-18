Trăn dài gần 2m bò trong Bệnh viện tỉnh Khánh Hòa

Trước đó, ngày 17-10, người dân phát hiện một con trăn ở trên ngọn cây trước Bến tàu du lịch Nha Trang. Con trăn này dài khoảng 2m, nặng hơn 5kg.

"Sau hôm đó, không ai nhìn thấy con trăn xuất hiện nữa" - lãnh đạo Bệnh viện tỉnh Khánh Hòa thông tin.

Con trăn bò ở hành lang bệnh việntỉnh Khánh Hòa.

Một số người dân sau đó đã bắt cá thể trăn này mang đi, nhưng đến tối thì đưa đến UBND phường Nam Nha Trang giao nộp.

UBND phường Nam Nha Trang sau đó đã làm thủ tục bàn giao cho Hạt kiểm Lâm Nha Trang - Diên Khánh chăm sóc, thả về tự nhiên.

Theo một cán bộ kiểm lâm, con trăn được người dân giao nộp không phải là trăn đất Python molurus (loài quý hiếm) mà chỉ là trăn thường.