Trăn dài gần 2m bò trong Bệnh viện tỉnh Khánh Hòa

18/10/2025 17:21

Nhiều cán bộ ở Bệnh viện tỉnh Khánh Hòa chứng kiến trăn bò ở hành lang khuôn viên bệnh viện này lúc nửa đêm.

Ngày 18-10, lãnh đạo Bệnh viện tỉnh Khánh Hòa cho biết, khoảng bốn ngày trước, cán bộ, nhân viên của bệnh viện phát hiện một cá thể trăn bò ở hành lang khu vực gần nhà đại thể.

Bệnh viện tỉnh Khánh Hòa
Các bác sĩ phát hiện trăn bò trong bệnh viện khoảng bốn ngày trước. Ảnh: MT

Theo vị lãnh đạo này, thời điểm phát hiện trăn là khoảng 0 giờ, nhiều bác sĩ cùng nhìn thấy nó rất dài, bò ở hành lang.

Theo mô tả thì cá thể trăn này có đặc điểm, màu sắc giống con trăn mà người dân phát hiện ở Bến tàu du lịch Nha Trang.

"Sau hôm đó, không ai nhìn thấy con trăn xuất hiện nữa"- lãnh đạo Bệnh viện tỉnh Khánh Hòa thông tin.

Trước đó, ngày 17-10, người dân phát hiện một con trăn ở trên ngọn cây trước Bến tàu du lịch Nha Trang. Con trăn này dài khoảng 2m, nặng hơn 5kg.

z7128771089768_6a35934a573efd3871edc34debdc6c87.jpg
Con trăn bò ở hành lang bệnh việntỉnh Khánh Hòa.

Một số người dân sau đó đã bắt cá thể trăn này mang đi, nhưng đến tối thì đưa đến UBND phường Nam Nha Trang giao nộp.

UBND phường Nam Nha Trang sau đó đã làm thủ tục bàn giao cho Hạt kiểm Lâm Nha Trang - Diên Khánh chăm sóc, thả về tự nhiên.

Theo một cán bộ kiểm lâm, con trăn được người dân giao nộp không phải là trăn đất Python molurus (loài quý hiếm) mà chỉ là trăn thường.

Theo plo.vn
https://plo.vn/tran-dai-gan-2m-bo-trong-benh-vien-tinh-khanh-hoa-post876206.html
Copy Link
https://plo.vn/tran-dai-gan-2m-bo-trong-benh-vien-tinh-khanh-hoa-post876206.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Nhịp sống
            Trăn dài gần 2m bò trong Bệnh viện tỉnh Khánh Hòa
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO