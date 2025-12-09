Trầm hương tự nhiên - Bí quyết giúp tâm an, vạn sự lành

Tại sao Trầm hương tự nhiên được ví như “tinh hoa của trời đất”?

Trầm hương không chỉ đơn thuần là loại gỗ quý hiếm, mà còn là kết tinh trải qua hàng chục, thậm chí hàng trăm năm. Hành trình hình thành trầm bắt đầu từ những vết thương trên thân cây Dó Bầu. Khi cây bị tổn thương, nhựa cây tiết ra để tự chữa lành, rồi dần biến đổi thành một loại gỗ mang mùi thơm trầm ấm ngọt dịu.

Bên cạnh đó, gỗ trầm hương còn được đánh giá cao nhờ những ưu điểm nổi bật như:

● Theo y học cổ truyền, trầm hương tính ôn, vị thơm, cay. Khi dùng cho các kinh thận, tỳ, vị có tác dụng giáng khí, làm ấm thận, tráng nguyên dương, giảm đau và an thần.

● Ngoài ra, xông tinh dầu trầm hương sau một ngày mệt mỏi và áp lực công việc, giúp bạn giải tỏa căng thẳng, ổn định tinh thần, an thần dễ ngủ, giúp giấc ngủ ngon và sâu hơn.

● Đặc biệt, tầm quan trọng của yếu tố "tự nhiên" trong trầm hương là không thể phủ nhận. Chỉ khi là trầm hương nguyên bản, không qua xử lý hóa chất hay tẩm ép, mới có thể đảm bảo giữ trọn vẹn hương thơm đặc trưng và phát huy tối đa công dụng với sức khỏe.