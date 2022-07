Trầm cảm vì mắc đái tháo đường

25 tuổi, chị N.T.M.T (sống tại TP.HCM) luôn tự ti vì béo phì. Gần đây, chị được chẩn đoán mắc thêm đái tháo đường, căn bệnh đã khiến người thân của chị qua đời vài năm trước.



Lo sợ, hoang mang, chị T. luôn nghĩ sẽ có lúc mình chết vì bệnh đái tháo đường và bỏ bê điều trị. Đỉnh điểm, bệnh nhân đã có ý định tự tử nhưng người thân phát hiện, ngăn cản kịp thời.



Sau đó, chị T. được đưa đến khám tâm lý tại Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM. Các bác sĩ đã dành nhiều thời gian lắng nghe, chia sẻ để giúp chị giải tỏa tâm lý, tiếp tục quá trình điều trị đái thái đường và béo phì.



Đây không phải trường hợp hiếm gặp. Trầm cảm là bệnh lý tâm thần ngày càng phổ biến trong xã hội hiện đại và là nguyên nhân của hơn 50% trường hợp tự tử.

Bệnh nhân đái tháo đường dễ bị trầm cảm. Ảnh minh họa.

Theo Tổ chức Y tế thế giới, ước tính mỗi năm có khoảng 850.000 người tự tử vì trầm cảm. Số lượng người được chẩn đoán và điều trị kịp thời còn rất thấp, chỉ chiếm khoảng 25%.



Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Minh Mẫn, Trưởng đơn vị Tâm lý lâm sàng, Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM cho biết, trầm cảm có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Một trong những nguyên nhân ít người quan tâm là do bệnh lý mạn tính như đái tháo đường và tim mạch.



“Một số nghiên cứu cho thấy, người mắc các bệnh đái tháo đường, tim mạch có nguy cơ bị trầm cảm cao gấp 2-3 lần so với người bình thường. Trầm cảm cũng làm tăng nguy cơ tử vong ở người bệnh đái tháo đường và tim mạch lên gấp 2 lần”, bác sĩ Nguyễn Minh Mẫn cho biết.



Vì vậy, người bệnh cần được phát hiện sớm các bất thường về mặt tâm lý để can thiệp sớm, tránh bệnh tiến triển nặng dẫn đến các hậu quả đáng tiếc.



Theo bác sĩ Mẫn, người bệnh có dấu hiệu trầm cảm được chẩn đoán thông qua các bảng hỏi, thang điểm, trò chuyện trực tiếp với chuyên gia tâm lý. Bệnh nhân được đánh giá các nguy cơ tự tử, bác sĩ đưa ra phương án ngăn ngừa tự tử, cân nhắc điều trị trầm cảm bằng thuốc hoặc không dùng thuốc.



Trường hợp cần thuốc chống trầm cảm, bác sĩ sẽ hội chẩn cùng các chuyên khoa liên quan, đánh giá mức độ ảnh hưởng khi đang điều trị đái tháo đường và tim mạch.



Bác sĩ Nguyễn Minh Mẫn khuyến cáo, buồn bã, u uất với thời gian kéo dài trên 2 tuần, thay đổi thói quen, hạn chế tiếp xúc với người khác, bế tắc… là những dấu hiệu thường gặp ở người bị trầm cảm.



Trong quá trình điều trị trầm cảm, gia đình luôn phải đồng hành, động viên người bệnh tuân thủ phác đồ, suy nghĩ tích cực, lạc quan để chiến thắng bệnh tật.