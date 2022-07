Trạm BOT ở TP.HCM nỗ lực hoàn thiện hệ thống thu phí tự động không dừng trước 31/7

Phía Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO (IDICO) đơn vị chủ đầu tư dự án BOT An Sương- An Lạc cũng khẳng định sẽ hoàn thiện 25 làn thu phí tự động không dừng.

“Trước 31/7 sẽ hoàn thành nâng cấp sang thu phí tự động ETC, tuy nhiên chúng tôi sẽ cố gắng xong vào ngày 20/7 rồi cho thử nghiệm trong 10 ngày. Thời gian thử nghiệm nếu phát sinh trục trặc, lỗi kỹ thuật sẽ khắc phục để khi hệ thống vào hoạt động chính thức được trơn tru”- đại diện nhà đầu tư thông tin.

Đối với trạm thu phí cầu Phú Mỹ trên đường Võ Chí Công (TP Thủ Đức) hiện có 8/18 làn thu phí ETC. Thời gian thu phí chỉ còn khoảng 4 năm, kết thúc vào tháng 4/2026.

Theo thống kê, 8 làn thu phí ETC này đáp ứng lưu thông 362.880 lượt xe/ngày, trong khi lưu lượng xe thực tế chỉ 24.000 lượt xe/ngày, chỉ đạt 6,6% công suất. Do đó, UBND TP.HCM đã kiến nghị lãnh đạo Chính phủ cho phép tiếp tục khai thác 8 làn thu phí ETC hiện hữu đến khi kết thúc thời gian thu phí, không nâng cấp hệ thống thu phí ETC 8 làn còn lại. Nhà đầu tư cũng sẽ đóng, không khai thác các làn này.