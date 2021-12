Trailer 'Snowdrop' sang xịn mịn từ visual Jisoo đến nội dung kịch tính

Trước ngày lên sóng đầu tiên của bộ phim vào ngày 18/12 tới đây, đội ngũ sản xuất của Snowdrop đã phát hành một đoạn traielr dài hơn một phút để khán giả có cái nhìn về bầu không khí và các nhân vật trong phim.

Đoạn trailer bắt đầu với lời kể ấm áp của nam diễn viên Jung Hae In, người đóng vai chính Lim Suho. Suho đã gặp Young Ro (Jisoo) tại một cửa hàng băng đĩa trước khi video được tiếp tục với những dòng cảm xúc của anh ấy, Suho nghẹn ngào nói: "Nếu tôi không gặp em ngay từ đầu…".