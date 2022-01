Trailer chính thức của Táo Quân 2022: không có sao kê?

Táo Quân 2022 đã ghi hình vào các ngày 15 và 16/1 và sẽ phát sóng vào đêm 31/1 (tức 30 Tết). Tuy nhiên năm nay chương trình ghi hình không khán giả lẫn truyền thông nên nội dung vẫn là bí ẩn với khán giả. Đến mới đây, đoạn trailer dài 1 phút vừa được tung ra, khán giả mới phần nào được giải đáp thắc mắc.

Trailer chính thức Táo Quân 2022

Ngọc Hoàng đã đích thân giới thiệu hai nhân sự mới xuất hiện trong chương trình là Đỗ Duy Nam đóng vai Nam Tào và Trung Ruồi đóng vai Bắc Đẩu. Năm nay, bên cạnh đó cũng có sự góp mặt của nhiều Táo như Kinh tế, Xã hội, Giao thông, Mạng, Giáo dục, Y tế, Nông nghiệp.