Trải nghiệm sự kiện đồng hành ý nghĩa tại Halloween trường Báo‏

‏Halloween là sự kiện thường niên của khoa Quan hệ quốc tế, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Năm nay, Halloween lựa chọn biểu tượng “Ouroboros” hay “rắn tự ăn đuôi” làm hình tượng trung tâm, truyền tải thông điệp về chiến thắng lòng đố kỵ và làm chủ bản thân trước những cám dỗ.‏

‏‏Qua 20 mùa tổ chức, chuỗi sự kiện đồng hành Halloween trường Báo đã để lại nhiều dấu ấn và trở thành một phần không thể thiếu.‏

‏Tiếp nối hai sự kiện đồng hành trực tuyến “Hao” và “Hoá”, Ban Tổ chức (BTC) đã chính thức cho ra mắt sự kiện đồng hành trực tiếp “Marcescere” (Tạm dịch: Héo mòn). Tại đây, BTC tiếp tục cuốn hút người tham gia vào câu chuyện về nghệ sĩ Veyne‏‏, một nghệ sĩ tài ba nhưng đang phải đối mặt với nỗi sợ bị lãng quên. Lòng đố kỵ và những tham vọng mù quáng bào mòn tâm hồn, khiến Veyne phải trả giá bằng chính các giác quan của mình.‏

Chương trình diễn ra trong năm ngày với các tên gọi: Sight, Smell, Hear, Taste, Touch tương ứng với năm giác quan mà Veyne bị tước đoạt.‏

‏Ở ngày đầu tiên - “Sight”, Veyne mất đi thị giác. Anh không chỉ không còn nhìn thấy mà hoàn toàn mất đi khả năng nhận ra cái đẹp, cái thiện và cả hình ảnh tương lai của chính mình. Ngày thứ hai - “Smell” là sự biến mất của khứu giác. Veyne không còn nhận biết được hương thơm hay mùi vị của cuộc sống thường nhật. Bước sang ngày thứ ba - Hear, thính giác cũng không còn nữa. Sự yên lặng đã bao trùm lấy Veyne. ‏

‏Đến ngày thứ tư - Taste, vị giác của chàng nghệ sĩ hoàn toàn tê liệt, mọi hương vị trong cuộc sống đều trở nên vô vị. Veyne không còn khả năng cảm nhận và trân trọng những “dư vị” của thành công lẫn hạnh phúc. Ngày cuối cùng - Touch, Veyne mất đi xúc giác. Mọi cảm giác đều không còn tồn tại, cơ thể anh giống như một cỗ máy không có cảm xúc. Lúc này, tâm hồn Veyne thật sự bị lòng đố kỵ ăn mòn.‏

Từng thử thách trong chương trình đều ẩn chứa một mảnh ghép trong câu chuyện của Veyne. Qua đó, BTC gửi gắm thông điệp về vượt qua lòng đố kỵ để thoát khỏi vòng xoáy tiêu cực.‏

‏Sau khi tham gia năm ngày tại sự kiện đồng hành, bạn Vũ Đức Mạnh (20 tuổi, Hà Nội) chia sẻ:‏‏ “Các hoạt động của chương trình năm nay rất thú vị, mình ấn tượng với những thử thách sáng tạo và đổi mới mỗi ngày của BTC. Ngoài ra, câu chuyện về Veyne được lồng ghép trong các thử thách cũng giúp mình học được nhiều điều và để lại cho mình nhiều suy ngẫm”. ‏

Ngoài khu vực trò chơi, photobooth cũng là địa điểm nhận được nhiều sự quan tâm của các bạn trẻ.‏

‏Bên cạnh chuỗi sự kiện đồng hành, Halloween 2025: Ouroboros sẽ còn đem đến cho khán giả những hoạt động thú vị trước thềm đêm hội. Đêm chính hội sẽ diễn ra vào ngày 31/10 tại Hội trường C, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, hứa hẹn đem đến những màn trình diễn đặc sắc và đáng nhớ. ‏

‏Mai Linh‏ (tổng hợp)