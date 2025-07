Trải nghiệm sang trọng tại Marriott Non Nước Villas Đà Nẵng

1. Vị trí đắc địa – Nơi thiên nhiên giao hòa cùng đẳng cấp quốc tế

Nằm trên dải đất ven biển Non Nước – một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh do Forbes bình chọn, Marriott Non Nước Beach Villas sở hữu vị trí lý tưởng để tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của Đà Nẵng. Chỉ cách sân bay quốc tế khoảng 20 phút, khu biệt thự kết nối thuận tiện đến trung tâm thành phố, Ngũ Hành Sơn và phố cổ Hội An.

Không gian tại đây vừa yên bình tách biệt với sự ồn ào đô thị, vừa đủ gần để bạn khám phá các điểm du lịch nổi bật trong ngày. Phía trước là đại dương bao la, phía sau là núi non xanh mướt – tạo nên một bức tranh thiên nhiên sống động, thích hợp cho những ai yêu thích sự thư giãn tuyệt đối và không gian riêng tư.

2. Thiết kế và không gian sống đẳng cấp

Marriott Non Nước Beach Villas mở ra một thế giới nghỉ dưỡng riêng tư, nơi kiến trúc hiện đại phương Tây giao hòa hài hòa cùng vẻ nhẹ nhàng Á Đông. Mỗi biệt thự được thiết kế chỉn chu, sở hữu hồ bơi riêng, sân vườn xanh mát và không gian sinh hoạt rộng rãi – lý tưởng cho gia đình hoặc nhóm bạn nghỉ ngơi.

Nội thất tinh tế, sử dụng vật liệu cao cấp, mang đến cảm giác sang trọng mà vẫn gần gũi. Cửa kính lớn mở ra tầm nhìn khoáng đạt – hoặc hướng biển rì rào, hoặc khu vườn nhiệt đới xanh mướt, tạo nên trải nghiệm sống thư giãn tuyệt đối.