Trải nghiệm Samsung Galaxy A33 5G nhiều tính năng nổi bật so với thế hệ cũ

Là mảnh ghép hoàn hảo nâng tầm trải nghiệm game, Galaxy A33 5G tích hợp pin dung lượng đến 5000 mAh, có thể hoạt động đến 2 ngày, đi cùng sạc nhanh công suất 25 W, nhanh chóng nạp lại năng lượng khi cần thiết, giảm thiểu tối đa sự gián đoạn. Máy có màn hình kích thước 6.5 inch tràn viền vô cực Infinity-U, độ phân giải Full HD+, tấm nền Super AMOLED tái tạo màu sắc sống động, rực rỡ. Tần số quét 90 Hz không chỉ mang lại trải nghiệm chạm lướt siêu mượt mà còn hiển thị các cảnh hành động nhanh linh hoạt, cho hiệu ứng thị giác “đã mắt” hơn.

Đón đầu xu hướng công nghệ, Galaxy A33 5G, như tên gọi, hỗ trợ tốt mạng di động 5G có tốc độ cực nhanh và độ trễ siêu thấp. Giờ đây các hoạt động trực tuyến như thi đấu game, xem phim, tải file… đều diễn ra nhanh chóng hơn, cho thế hệ trẻ trải nghiệm liền mạch, xuyên suốt và luôn năng động.

Giá thành hợp lý với những ưu đãi hấp dẫn

Tại thị trường Việt Nam, giá bán của Galaxy A33 5G bản RAM 6 GB - 128 GB lưu trữ là 8,490,000 đồng, bản RAM 8 GB - 128 GB lưu trữ là 8,990,000 đồng, 4 tùy chọn màu sắc gồm xanh dương sôi nổi, cam đào cuốn hút, trắng ngọc tinh tế, đen ghi bí ẩn. Mức chi phí này rẻ hơn từ 1.5 đến 2 triệu đồng so với “đàn anh” Galaxy A53 5G do thiết bị sử dụng màn hình Infinity-U thay vì Infinity-O, tần số quét 90 Hz so với 120 Hz và 1 chút cắt giảm ở độ phân giải camera chính (48 MP so với 64 MP) lẫn camera selfie (13 MP so với 32 MP). Bù lại, chỉ với khoảng 8.5 triệu đồng, giới trẻ đã có thể tiết kiệm được khoản chi kha khá nhưng vẫn sở hữu 1 chiếc smartphone thanh lịch, gọn gàng, nhiều cải tiến trong thiết kế, độ bền lẫn camera và hiệu năng, sẵn sàng đồng hành cùng tất cả các hoạt động sôi nổi chuẩn bị diễn ra trong mùa lễ và hè sắp đến.

Trong thời gian 22/4 -25/4/2022, Samsung tung loạt ưu đãi giảm giá ngay 300,000 đồng khi mua Galaxy A33 5G cùng quà tặng giá trị lên đến 1,000,000 đồng. Đặc biệt, Samsung có ưu đãi trả góp 0% trả trước chỉ từ 849,000 đồng và ưu đãi tặng kèm miễn phí gói bảo hành mở rộng Samsung Care+ lên đến 100%.

Phương Dung