Trải nghiệm ô tô chạy trên đường lòng chảo ở đảo nhiệt đới

Lúc xuống xe, đầu óc vẫn hơi bung biêng, chúng tôi hỏi bác tài là lái xe thử nghiệm nhiều năm, bác thấy dòng xe nào có chất lượng "ổn áp" hơn cả, bác cười không nói, chỉ chiếc xe dán kín thân loang lổ hình đen trắng kiểu lượn sóng bảo: Xe mới người ta còn giữ bí mật cả hình thức nữa là... Đành đi gặng hỏi tài xế khác, bác tài nhẹ mồm nhẹ miệng bảo: Xe đắt tiền thì hiệu suất cao, khả năng tăng tốc, phanh, vận hành trong các điều kiện lái khác nhau là ổn hơn cả.

Nguỵ Vi, anh bạn người Trung Quốc đứng cạnh chúng tôi, nói bằng tiếng Việt rất sõi: "Tiền nào của nấy mà". Nghe vậy, chúng tôi cùng phá lên cười.

Sau đó, chúng tôi lại leo lên xe khác để cùng thử nghiệm trên đường công cộng (đánh giá khả năng vận hành của xe trong điều kiện giao thông thực tế), thử nghiệm hiệu suất (đánh giá khả năng tăng tốc, phanh...), thử nghiệm bổ sung (nhiệt độ cao, độ ẩm cao, khả năng chống ăn mòn cao...).

Xe thử nghiệm trên đường kiểu đô thị. Ảnh: Xuân Nguyễn.

Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Thử nghiệm ô tô nhiệt đới Hải Nam, ông Yao Daming, nói rằng hầu hết ô tô được thiết kế ở vùng khí hậu ôn đới, nhưng khắp Đông Nam Á, Nam Mỹ và một số khu vực ở châu Phi, nhiều xe phải hoạt động trong điều kiện nhiệt độ, độ ẩm cao, trên địa hình gồ ghề, trong khi đó Hải Nam là đảo nhiệt đới duy nhất ở Trung Quốc, còn Công ty giàu kinh nghiệm thử nghiệm ô tô (từ năm 1958, tham gia phát triển nhiều tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn ngành, sở hữu 22 bằng sáng chế quốc gia).