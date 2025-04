Trải nghiệm ở phòng hạng tổng thống, khách sạn 5 sao Quận 1 để xem “concert quốc gia” của cô bạn 2k3: Quá wow rồi đó!

Clip xem "concert quốc gia" Day 4 từ phòng hạng tổng thống khiến nhiều người trầm trồ

Được biết, chủ nhân đoạn video đang “gây sốt” này là Trà My (SN 2003, TP.HCM), cô bạn sở hữu gần 130k lượt theo dõi trên TikTok. Chia sẻ với chúng tôi, Trà My cho biết gia đình đã đặt phòng ngay trước ngày tổng duyệt một hôm và may mắn có được phòng đẹp. “Gia đình mình cũng biết dịp lễ 30/4 các khách sạn trung tâm thường hết phòng nên cũng đã rất nhanh chóng để liên hệ. Mong muốn của gia đình mình là vừa có thể theo dõi được toàn bộ không khí diễu binh từ vị trí thuận lợi, vừa đảm bảo được sự thoải mái và ưu tiên cho sức khỏe của mọi người. Bởi trong gia đình cũng có người lớn tuổi là bà mình, bay từ ngoài Bắc vào để dự không khí này”, Trà My bày tỏ.

Theo kế hoạch, gia đình Trà My chỉ theo dõi duy nhất buổi lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước vào ngày 27/4. Còn ngày 30/4 do tình hình sức khỏe cũng như lịch trình của gia đình nên không tham gia theo dõi tiếp tục.