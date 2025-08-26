Trải nghiệm nước Mỹ qua ô cửa tàu lửa

Ở Mỹ, trải nghiệm ngồi tàu lửa băng qua những vùng đất rộng lớn là một trong những cách du lịch như vậy - chậm rãi, thong dong nhưng đáng nhớ.

Tiếng xình xịch nhịp nhàng của bánh sắt, những rung lắc nhẹ nhàng khiến bạn muốn tựa đầu vào cửa kính, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài thay đổi theo từng dặm đường. Chuyến tàu đưa hành khách rời xa phố xá náo nhiệt để rồi mở ra trước mắt những bức tranh thiên nhiên sống động, từ đồng bằng mênh mông, núi non sừng sững đến những hẻm núi rực đỏ dưới ánh hoàng hôn.

Một hành trình từ Chicago - trung tâm sôi động của miền Trung Tây - đưa bạn đến những cánh đồng trải dài vô tận, nơi nhịp sống dường như chậm lại. Hay khởi hành từ New Orleans, thành phố của nhạc jazz, bạn sẽ thấy miền Nam nước Mỹ hiện lên vừa hoang dã vừa quyến rũ.

Và hiếm ai có thể quên được cảm giác ngồi trên chuyến tàu đi ngang qua Grand Canyon, ngắm nhìn kỳ quan thiên nhiên từ khung cửa sổ tàu.

Dưới đây là gợi ý những chuyến tàu lửa giúp bạn có trải nghiệm mới lạ và thú vị tại Mỹ.

Chuyến tàu Sunset Limited (New Orleans - San Antonio - Tucson - Phoenix - Los Angeles): Xuất phát từ New Orleans và kết thúc ở Los Angeles, tàu đưa du khách đi qua những vùng đất ít khi có dịp khám phá: từ đầm lầy Bayou huyền bí, khu vực sát biên giới Mexico đến những sa mạc mênh mông của miền Tây Nam và cả dãy núi hùng vĩ ở California. Trong suốt 3 ngày di chuyển, khung cảnh thay đổi liên tục, lúc mơ màng, lúc hùng tráng khiến hành trình trên tuyến đường cực Nam này trở thành trải nghiệm khó quên.

Chuyến tàu Brightline Florida (Miami - Fort Lauderdale - Bãi biển West Palm - Orlando): Đây là tuyến tàu cao tốc hiện đại, sang trọng, nối liền miền Nam và miền Trung Florida, đưa du khách lướt qua những thành phố sôi động nhất như Miami, Fort Lauderdale, West Palm Beach và Orlando. Thay vì lo lắng kẹt xe hay di chuyển mất thời gian, bạn chỉ cần ngồi yên trên toa tàu sáng bóng, nhìn cảnh vật thay đổi qua ô cửa sổ. Từ biển xanh cát trắng, những công viên giải trí đình đám cho đến các điểm tham quan văn hóa đặc sắc.

Chuyến tàu Canyon Spirit (Denver - Glenwood Springs - Moab - Thành phố Salt Lake): Dự kiến ra mắt vào năm 2026, Canyon Spirit là chuyến hành trình kéo dài 3 ngày, kết hợp một trong những tuyến đường đẹp nhất của vùng Tây Nam - Rockies to the Red Rocks - với cảnh quan nguyên sơ của thành phố Salt Lake. Một tuyến đường mới với khung cảnh thay đổi không ngừng, từ sa mạc và hẻm núi đến những con sông hoang dã tạo nên vẻ đặc trưng của vùng đất này.

Chuyến tàu Empire Builder (Chicago - St. Paul / Minneapolis - Spokane - Portland / Seattle): Trong chuyến hành trình kéo dài 46 giờ này, du khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp xanh tươi của miền Tây nước Mỹ. Với những ai yêu thích vẻ hùng vĩ hoang sơ, chuyến đi này sẽ là cơ hội thưởng ngoạn trọn vẹn những kỳ quan thiên nhiên mang tính biểu tượng như sông Mississippi và Vườn quốc gia Glacier.

Chuyến tàu Cardinal (New York - Washington - Charlottesville - Cincinnati - Indianapolis - Chicago): Tuyến đường này mang đến những khung cảnh mê hoặc của vùng Đông Nam khi len lỏi qua dãy núi Blue Ridge và Allegheny, thung lũng Shenandoah, cùng những con sông nước chảy xiết của West Virginia. Khi tiếp tục tiến về phía bắc đến Chicago, du khách tiếp tục bị ấn tượng với những cảnh đẹp không hề kém cạnh vùng khác.

Tuyến đường sắt Grand Canyon: Grand Canyon Railway mang đến cho du khách cơ hội thưởng ngoạn hẻm núi hùng vĩ theo cách độc đáo nhất. Chuyến tàu khởi hành từ thị trấn nhỏ Williams và mất khoảng hai giờ để đến South Rim, đưa hành khách đi qua khung cảnh sa mạc hoang sơ, xen lẫn những màn biểu diễn giải trí trên tàu đầy thú vị. Không chỉ được chiêm ngưỡng toàn cảnh Grand Canyon từ trên cao, bạn có thể khám phá các công trình kiến trúc cổ điển và triển lãm mang dấu ấn văn hóa của công viên quốc gia nổi tiếng này.

Tuyến đường sắt Great Smoky Mountains: Được mệnh danh là một trong những chuyến tàu ngắm cảnh ngoạn mục nhất nước Mỹ, Great Smoky Mountains Railroad đưa du khách lạc vào bức tranh thiên nhiên sống động của Bắc Carolina. Trên hành trình, khung cảnh thay đổi liên tục từ vẻ hùng vĩ của vườn quốc gia Great Smoky Mountains, sự yên bình của rừng quốc gia Nantahala, cho đến mặt nước xanh ngắt của hồ Fontana. Không chỉ có thiên nhiên, chuyến tàu còn đưa bạn ngang qua nhiều công trình lịch sử mang tính biểu tượng, giúp hành trình trở nên vừa nên thơ vừa đậm chất khám phá.

Thu Vân

Ảnh: U.S Embassy in Vietnam