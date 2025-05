'Trải nghiệm mùa hè quân đội' cho con, coi chừng sập bẫy lừa đảo

Để phòng tránh lừa đảo, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân khi muốn đăng ký cho con học những khóa trải nghiệm, kỹ năng, phụ huynh nên liên hệ hoặc gọi điện thoại đến các trường, đơn vị để hỏi, kiểm tra thông tin.

“Việc đăng ký nên thực hiện trực tiếp thay vì trực tuyến, chuyển khoản. Tuyệt đối không làm theo hướng dẫn chuyển tiền cho bất cứ ai và bất cứ lý do gì nếu chưa xác định chính xác danh tính người nhận tiền. Trong trường hợp bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản cần báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để được tiếp nhận và hướng dẫn giải quyết”, Công an TP Hà Nội khuyến cáo.