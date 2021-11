Trải nghiệm kính thực tế ảo VR của Facebook, tôi dần nhận ra 'vũ trụ ảo' Metaverse của Mark Zuckerberg trông sẽ hấp dẫn thế nào

Facebook mở màn, nhưng cuộc chơi này còn những ai?

Hiện nay, Metaverse có thể được chia thành hai nhóm nền tảng riêng biệt. Nhóm đầu tiên xoay quanh việc xây dựng một thế giới ảo dựa trên blockchain, dùng NFT và tiền mã hóa để sử dụng các tính năng bên trong trò chơi.

Trong khi đó, nhóm thứ hai sử dụng Metaverse để chỉ một thế giới ảo tổng quát hơn, nơi người dùng có thể gặp nhau để làm việc hoặc giải trí.

Ở hướng đi đầu tiên, Epic Games, nhà sản xuất trò chơi nổi tiếng Fortnite, là một trong những công ty đi đầu trong lĩnh vực sản xuất nội dung metaverse. Hãng mới nhận được khoản đầu tư 1 tỷ USD từ các đối tác để tạo ra "siêu vũ trụ". Thậm chí vào tháng 9 vừa qua, hàng triệu người đã xem nữ ca sĩ Ariana Grande biểu diễn ảo trong game Fortnite của hãng. Roblox cũng là hãng game tự mô tả và coi mình là một phần của metaverse.

ByteDance, công ty mẹ của mạng xã hội TikTok, đã mua lại công ty thực tế ảo (VR) Pico Interactive vào tháng trước. Ngày 3/9, đến lượt Tencent Holdings, công ty game lớn nhất Trung Quốc đăng ký hai nhãn hiệu "Timi Metaverse" và "Kings Metaverse" để mở đường cho tương lai của dịch vụ nhắn tin QQ và game trực tuyến Honor of Kings.

"Gã khổng lồ" về giải trí và truyền thông Disney cũng tuyên bố việc xây dựng "công viên giải trí metaverse" sẽ là bước tiếp theo trong quá trình phát triển của hãng. Minh chứng là từ 2016, Disney đã đầu tư vào các trò chơi VR thông qua dịch vụ video 360 độ. Tilak Mandadi, Giám đốc công nghệ của Disney, cho biết với sự bùng nổ của công nghệ, công viên giải trí trong tương lai không còn bị giới hạn bởi thế giới vật chất.

Hiện tại, các trò chơi Disney Leaping the Horizon hay Pirates of the Caribbean đều dựa trên cảnh thật hoặc sử dụng 3D để đưa du khách đắm chìm trong trải nghiệm "tự nhiên nhất".

Với hướng đi thứ hai, Microsoft gần đây đã đề cập đến việc hội tụ thế giới kỹ thuật số và vật lý và gã khổng lồ đang âm thầm có những bước tiến lớn về AI và thực tế hỗn hợp, để giúp các công ty bắt đầu phát triển ứng dụng metaverse. Katie Kelly, giám đốc sản phẩm chính của Microsoft Mesh, cho biết: "Chúng tôi có thể giải thích các tín hiệu giọng nói của bạn để tạo hình ảnh động cho hình đại diện đó, vì vậy hình ảnh hiện ra và cảm giác như đang chính là bạn… Mục tiêu là vào nửa đầu năm sau, bạn sẽ có thể bước vào một không gian sống động và sau đó có thể cộng tác và sử dụng các công cụ của Microsoft".

Không chỉ những ông lớn công nghệ mới quan tâm đến vũ trụ ảo, nhiều công ty ở các lĩnh vực khác từ nhiều nơi cũng đồng loạt thể hiện tham vọng theo đuổi tương lai công nghệ này. Các công ty thời trang lớn nhất thế giới cũng đã thử nghiệm sản xuất quần áo và phụ kiện ảo, thứ mà mọi người có thể mặc cho nhân vật đại diện (avatar) của mình trong môi trường metaverse.

"Gã khổng lồ" ngành thời trang Nike cũng đã thực hiện những bước đi đầu tiên của mình vào metaverse. Theo thông tin từ kênh CNBC, Nike vừa nộp hồ sơ đăng ký một số nhãn hiệu mới cho thấy ý định của họ trong việc sản xuất và bán hàng hoá (giày và quần áo) ảo. Ngoài việc đăng ký mới cho các nhãn hiệu, Nike cũng đang tìm kiếm nhân sự trong lĩnh vực này. Theo thông tin tuyển dụng của Nike, công ty này gần đây đã đăng tin tuyển dụng nhà thiết kế vật liệu ảo cho giày dép cùng với các vị trí thiết kế ảo khác.