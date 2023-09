Trải nghiệm đáng sợ của Rosé (BlackPink)

Chia sẻ trong chương trình thực tế Sea of ​​Hope của đài JTBC, Rosé của BlackPink không chỉ thể hiện giọng hát mà còn kể những câu chuyện về sự nghiệp của mình.

Trong tập này, Rosé ở cùng phòng với ca sĩ Suhyun (AKMU) và nữ diễn viên Kim Go Eun. Cả ba ở trong căn phòng nhỏ nhưng đều có khoảng thời gian vui vẻ. Đặc biệt, Go Eun có vẻ cảm thấy mới vẻ và thích thú với trải nghiệm này so với hai người còn lại.

Rosé giải thích cảm giác sống cùng người khác trong ký túc xá không phải là mới đối với cô vì bản thân đã có 8 năm trải nghiệm.

Nữ ca sĩ cho biết mọi chuyện không phải lúc nào cũng tốt đẹp và thoải mái như nhiều người mong đợi, đặc biệt là khi Rosé lần đầu đến Hàn Quốc và trước khi cô lọt vào đội hình ra mắt với BlackPink.

“Khi mới đến Hàn Quốc, tôi không có mặt trong đội hình ra mắt. Vào thời điểm đó, vẫn chưa có bất kỳ sự xác nhận gì về việc ai sẽ là người ra mắt. Bởi thế, không gian nơi chúng tôi từng sống không hề đẹp đẽ như thế này” – giọng ca sinh năm 1997 chia sẻ.