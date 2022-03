Trải nghiệm bắt Pokemon ngoài đời thật ở Nhật Bản

The Pokemon Company vừa công bố Pokemon Wonder, một khu tham quan ngoài trời chuẩn bị mở cửa ở Nhật từ ngày 17/7 tới. Khu sinh thái này sẽ cho từng nhóm sáu người vào ngắm cảnh và tìm kiếm Pokemon trong môi trường hoang dã. Tổng cộng có 50 Pokemon ẩn nấp khắp nơi và có thể tìm được thông qua những manh mối có sẵn. Pokemon Wonder hiện tại dự kiến chỉ mở tới 3/4/2022.

POKEMON WONDER CÓ GÌ VUI?