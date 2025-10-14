Trai đẹp kiện tập thể 27 bạn gái cũ, đòi bồi thường 1,9 tỷ đồng vì bị 'bóc phốt' trên mạng

Bài “bóc phốt” đầu tiên này dẫn đến hàng loạt nhận xét tương tự từ các phụ nữ khác - những người đã từng hẹn hò với D'Ambrosio. Hàng chục phụ nữ đã gán cho anh cái mác đeo bám và cáo buộc anh đã làm những điều phật lòng họ sau khi đạt được điều mình muốn.

Không những thế, người phụ nữ còn “tố” Nikko hay khoe khoang tiền bạc và “liên tục nói về việc tôi không muốn nhìn thấy mặt xấu của anh ta, đặc biệt là khi anh ta đang nghe những cuộc điện thoại làm ăn”.

Trong đơn kiện của mình, D'Ambrosio nêu rõ 27 cô gái đã đưa ra những tuyên bố sai sự thật và phỉ báng về trải nghiệm của họ khi hẹn hò với anh ta. Anh cáo buộc các bài đăng đã dẫn đến "sự sỉ nhục cá nhân, đau khổ về tinh thần, căng thẳng, lo lắng và mất thu nhập."

Nikko D'Ambrosio cho rằng danh tiếng của anh đã bị hoen ố sau các bài phốt của 27 người yêu cũ. Anh đã yêu cầu họ bồi thường 75.000 USD (khoảng 1,9 tỷ đồng) vì đã phỉ báng, lừa đảo và xâm phạm quyền riêng tư của anh.

Đơn kiện cũng nêu rõ, hàng nghìn người đàn ông khác có khả năng cũng bị các thành viên của nhóm này phỉ báng mà không hề hay biết, do nhóm tồn tại ở dạng riêng tư và danh sách thành viên bị kiểm duyệt chặt chẽ.