Trái Đất đang mất cân bằng: bán cầu Bắc đang tối dần

Kết quả là sự mất cân bằng năng lượng đang gia tăng. Trước đây, các tầng cao khí quyển ở bán cầu Nam nhận nhiều năng lượng hơn, trong khi phía Bắc mất đi một phần qua phản xạ. Hai bên bù trừ cho nhau nhờ sự tuần hoàn của đại dương và khí quyển. Nhưng từ năm 2020, dòng chảy ấy đảo chiều: phía Bắc bắt đầu hấp thụ nhiều hơn, với mức tăng 0,54 watt mỗi mét vuông trong một thập niên – gấp đôi mức trước kia của Nam bán cầu. Nói cách khác, hiện tượng nóng lên toàn cầu không còn đồng đều: phương Bắc đang bốc hơi nhanh hơn.

Một phần nguyên nhân, Loeb chỉ ra, là nhờ giảm ô nhiễm ở Trung Quốc, Mỹ và châu Âu. Suốt hai thế kỷ qua, các nước công nghiệp ở phương Bắc thải ra lượng lớn hạt bụi và aerosol có khả năng phản xạ ánh sáng. Khi không khí trong lành hơn, ánh sáng ít bị phản chiếu hơn, đồng nghĩa Trái Đất hấp thụ thêm năng lượng. Cùng lúc đó, băng tuyết tan nhanh ở Bắc Cực khiến vùng nước trống thay thế mặt băng – vốn rất phản chiếu – trở thành “bẫy nhiệt” mới. Ở Nam Cực, tốc độ tan chậm hơn, nên mức phản xạ chưa thay đổi đáng kể.

NASA cảnh báo rằng phải mất hàng chục năm mới biết liệu Trái Đất có thể tự cân bằng lại hay không. Loeb cho rằng sự thay đổi này sẽ tác động đến hoàn lưu khí quyển, đến lượng mưa và cả nhịp tuần hoàn của đại dương. Một số dữ liệu đã ghi nhận sự chậm lại của dòng hải lưu chính, cũng như việc dải hội tụ nhiệt đới – vùng giao thoa gió mùa quanh xích đạo – dịch chuyển dần lên phía Bắc.

Dù còn cần thêm thời gian để xác nhận, nghiên cứu này mở ra câu hỏi lớn về sự ổn định của hệ thống khí hậu toàn cầu. Khi Trái Đất tối đi, điều đó không chỉ có nghĩa ánh sáng ít hơn, mà còn là năng lượng nhiều hơn bị giữ lại. Sự thay đổi ấy diễn ra thầm lặng, không ồn ào như một cơn bão, nhưng đủ để dịch chuyển những dòng khí, những đợt sóng, và cuối cùng là nhịp sống của con người.

Sự tối đi của bán cầu Bắc là một chỉ dấu cho thấy hệ thống khí hậu toàn cầu đang mất đi sự ổn định. Việt Nam, với vị trí và cấu trúc địa lý nhạy cảm, sẽ phải chuẩn bị đối phó với những thay đổi phức tạp và ngày càng khó lường của khí hậu, chủ yếu qua việc tăng cường các hiện tượng thời tiết cực đoan.