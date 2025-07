Trái chiều thị trường chung cư Hà Nội: Giá bán tiếp đà tăng trong khi giao dịch giảm

Về thanh khoản, theo CBRE Việt Nam tổng lượng giao dịch căn hộ trên thị trường sơ cấp đạt 5.180 căn hộ, nâng tổng số căn hộ bán được trong nửa đầu năm 2025 lên 9.130 căn.

Lượng giao dịch căn hộ tăng 31% so với quý I, nhưng giảm tới 27% so với cùng kỳ năm 2024. Tỉ lệ hấp thụ căn hộ tại các dự án mới mở bán đạt 60%, giảm 10% so với cùng kỳ năm trước.

CBRE Việt Nam dự báo, năm 2025 sẽ là giai đoạn sôi động của các chủ đầu tư khi hàng loạt dự án đang trong quá trình hoàn tất thủ tục để ra hàng, đặc biệt tại khu vực phía Bắc và phía Đông Hà Nội. Việc triển khai các cây cầu mới vượt sông Hồng như Tứ Liên, Trần Hưng Đạo và Ngọc Hồi đang tạo lực đẩy lớn cho hoạt động mở bán.

Bên cạnh đó, nhiều dự án từng "án binh bất động" tại các quận nội thành như Cầu Giấy, Tây Hồ, Hoàng Mai, Long Biên đang được tháo gỡ pháp lý và dự kiến tái khởi động trong nửa cuối năm, hứa hẹn tăng thêm lựa chọn cho người mua.

Tổng nguồn cung mở bán mới cả năm 2025 được CBRE Việt Nam kỳ vọng đạt khoảng 31.000 căn, tương đương hoặc vượt mức của năm 2024.