Trái cây bổ dưỡng nhưng ăn nhiều mỗi ngày có tốt không?

Với những lợi ích đã được chứng minh thì ăn trái cây rất tốt cho sức khỏe. Khuyến nghị chung về lượng trái cây và rau quả nên ăn ít nhất mỗi ngày là 400g hoặc năm khẩu phần 80g.

Nhưng trên thực tế có một số người không ăn đủ lượng trái cây khuyến nghị. Nhưng cũng có nhiều người rất thích ăn trái cây, và có thể ăn nhiều hơn lượng khuyến nghị. Như vậy thì ăn nhiều trái cây có hại không?

Chưa có bằng chứng về việc ăn quá lượng trái cây là gây hại. Trái cây hiện vẫn là thực phẩm an toàn, lành mạnh. Hơn nữa, nếu ăn nhiều trái cây toàn phần liên tục bạn sẽ khó ăn quá nhiều. Điều này là do trái cây chứa rất nhiều nước và chất xơ, khiến chúng ta có cảm giác nhanh no. Tuy nhiên, đối với một số người mắc bệnh như đái tháo đường cần lưu ý chỉ ăn lượng trái cây và loại trái cây thích hợp với tình trạng sức khoẻ của mình, nên lựa chọn trái cây có chỉ số đường thấp (GI) như táo, roi, cam, lê, bưởi...

3. Nên hạn chế nước ép trái cây và trái cây sấy khô