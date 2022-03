Trác Thúy Miêu gây tranh cãi dữ dội khi phát ngôn về đàn bà

36 phút trước Chính trị

Chiều 4/3 tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Tư lệnh, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ). Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chủ trì lễ công bố.