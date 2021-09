Trà My 'Thương Nhớ Ở Ai' chỉ đích danh Diễm My 6X 'đánh đu'

Trà My.

Trước sự việc, 2Sao.vn đã liên lạc với phía "nữ hoàng ảnh lịch" để lắng nghe phản hồi. Người đại diện của Diễm My từ chối bàn luận, song cho biết nữ diễn viên trước giờ không quan tâm những bàn tán xung quanh, bởi đã là người của công chúng thì không thể tránh việc bị soi mói.

Bài đăng của Trà My lập tức thu hút sự chú ý của dân mạng. Nhiều người không hiểu tại sao nữ diễn viên lại phát ngôn như vậy, đặc biệt là với tiền bối lớn tuổi, trong khi "nữ hoàng ảnh lịch" không đụng chạm gì tới cô.

Bài đăng của Trà My.

Trà My sinh năm 1992, từng được chú ý khi thủ vai chính phim Thương Nhớ Ở Ai.

Trước Diễm My 6X, Trà My đã nhiều lần mỉa mai đồng nghiệp như Trịnh Kim Chi, Hồng Ánh, Thiên An - tình cũ Jack... Hay mới đây nhất, cô đụng chạm chuyện tình Khánh Thi - Phan Hiển.

Cho rằng Phan Hiển bị "bẫy tình", Trà My mắng Khánh Thi là "yêu tinh già không biết an phận". Thậm chí, diễn viên 9X mang 2 con của họ vào câu chuyện và khuyên đàn chị hãy nhanh chóng thả tự do cho chồng trẻ, giải thoát cho cả gia đình.

Chưa dừng lại, khi bị Phan Hiển "phản dame", Trà My còn tiếp tục mắng anh "giả tạo, núp váy đàn bà"..., dù không phải người trong cuộc.

