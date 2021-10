Trà My mỉa Midu: 'Gái ế, khoe ít thôi, bán đất mà ế làm gì cho đời'

Bài đăng bàn luận Midu của diễn viên Trà My.

Lêu lêu gái ế. Bạn trai đi lấy vợ đẻ con rồi có buồn không? Bán đất mà ế cũng làm gì cho đời", Trà My nói về đồng nghiệp.



Trà My - nữ chính phim "Thương Nhớ Ở Ai".

Trà My sinh năm 1992, từng được chú ý khi thủ vai chính phim Thương Nhớ Ở Ai.

Trước Midu, Trà My đã nhiều lần mỉa mai đồng nghiệp như Trịnh Kim Chi, Hồng Ánh, Thiên An - tình cũ Jack... Hay mới đây nhất, cô đụng chạm chuyện tình Khánh Thi - Phan Hiển, lối sống của ngôi sao gạo cội Diễm My 6X.

