Trả lương cho chị dâu chăm sóc mẹ già

Câu chuyện của nhà Yên làm nhóm bạn tranh cãi gay gắt. Có người cho đó là việc bình thường, sòng phẳng sẽ dễ sống, nhưng nhiều người phản đối, bởi chăm sóc mẹ là trách nhiệm của con cái, sao lại phải trả tiền mới làm.

Yên ngồi nghe rồi mỉm cười nói: “Lúc đầu cũng thấy hơi lấn cấn, nhưng từ ngày đó, mọi khúc mắc dường như được giải quyết, ai cũng vui vẻ, như thế là quá ổn rồi còn gì!”.

Nhà Yên có 4 anh chị em, đều có gia đình và ở riêng. Ba chị em gái lấy chồng xa có kinh kế khá giả, riêng anh trai lấy vợ ở quê thì cuộc sống còn chật vật. Mẹ già 80 tuổi sống một mình, cách nhà anh trai khoảng 2km.

Chị em Yên luôn đau đáu lo cho mẹ, nhưng không biết làm thế nào, nếu tranh thủ sắp xếp cũng chỉ về với mẹ cũng chỉ được vài ngày rồi cũng phải đi. Anh trai bận làm ăn vì con đông, thu nhập không đủ sống. Mỗi tuần, vợ chồng anh trai cũng chỉ có thể ghé qua nhà mẹ vài lần để phụ giúp những việc cần thiết.

Chị em Yên tính đến phương án thuê người giúp việc để đỡ đần mẹ nhưng ở quê kiếm người rất khó. Vả lại mẹ không quen có người lạ trong nhà, hàng xóm xì xào bàn tán làm mẹ khó chịu. Đôi lần chị gái trách vợ chồng anh trai hờ hững với mẹ nhưng câu nói của anh như xát muối vào lòng Yên: “Anh cũng phải đi làm để nuôi con, chứ suốt ngày lẩn quẩn bên mẹ thì lấy gì mà sống”.

Yên biết vợ chồng anh trai lo cho mẹ, nhưng miếng cơm manh áo chưa đủ thì làm sao toàn vẹn cả đôi đường.

Yên bàn với 2 chị gái: đề nghị chị dâu ở nhà lo cho mẹ, hàng tháng mấy chị em sẽ góp tiền gửi về, coi như trả lương.

Chị dâu lâu nay đi phụ việc cho quán ăn, mỗi tháng thu nhập khoảng 7 -8 triệu đồng lại không ổn định vì làm theo thời vụ. Lúc đầu, 2 chị gái phản đối vì thấy “ngược đời” nhưng sau khi nghe Yên phân tích cũng thấy hợp lý. Yên mạnh dạn mở lời với vợ chồng anh trai, tất nhiên phải hết sức khéo léo để anh chị không tự ái.

Đến giờ, chị dâu của Yên đã ở nhà lo cho mẹ được hơn nửa năm và theo cảm nhận của Yên mọi việc tốt hơn rất nhiều. Hàng ngày chị đến nhà mẹ lo cơm nước, làm việc lặt vặt, trò chuyện với mẹ, chở mẹ đi công việc khi cần. Mỗi tháng, mấy chị em Yên đều đặn chuyển cho chị dâu 15 triệu đồng, chưa kể khi về thăm luôn mua thêm quà cáp. Dường như bớt gánh nặng về kinh tế, tâm lý của chị dâu chăm sóc mẹ cũng thoải mái hơn hẳn.

Từ ngày có chị dâu lo cho mẹ, Yên thoát khỏi nỗi ám ảnh sợ chuyện bất trắc xảy ra với mẹ khi bà ở một mình. Mấy anh em cũng bớt tranh cãi mỗi lần mẹ đi viện mà anh trai bận đi làm còn chị em gái chưa thu xếp về được.

Yên cũng thừa nhận rằng, cách làm này cũng tuỳ thuộc vào hoàn cảnh của từng gia đình, riêng với nhà Yên lại phù hợp. Mẹ chồng và con dâu hợp tính nhau, càng gần gũi càng thân thiết, còn mấy cô con gái không tính toán nhiều về chuyện tiền bạc. Chăm sóc mẹ theo kiểu “người góp công, người góp của” khiến đại gia đình thoải mái hơn rất nhiều.

Đan Yên