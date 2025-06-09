Trà đá vỉa hè Hà Nội đồng loạt tăng giá, vẫn 'vô địch' trên bàn đồ uống

Gần đây, trà đá vỉa hè Hà Nội được điều chỉnh tăng giá tại nhiều địa điểm. Từ mức quen thuộc 3.000 đồng/cốc, nhiều quán đã tăng lên 4.000 đồng. Tại Linh Đàm, hầu hết quán đều áp dụng mức giá này từ đầu hè. Tương tự, một số khu vực khác như Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy, 4.000 đồng là mức giá phổ biến tại các quán.

Một số điểm bán ở khu vực trung tâm thành phố như Hoàn Kiếm, Ba Đình, hay các địa điểm đặc thù như bệnh viện, công viên... giá trà đá từ lâu đã lên tới 5.000 đồng/cốc, tương ứng với mức tăng 33-66%.

Mức giá trà đá còn có thể lên tới 10.000-15.000 đồng/cốc trong một số quán ăn, nhà hàng.