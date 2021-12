TPHCM xây dựng khẩn cấp việc ứng phó biến chủng Omicron

Your browser does not support the audio element.

Ngày 14/12, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, đã ký ban hành kế hoạch khẩn xây dựng thế trận y tế ứng phó với biển thể Omicron. Kế hoạch được ban hành trong bối cảnh, số ca nhiễm biến chủng mới đang gia tăng trên nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới và trong khu vực, nhiều nước đã siết chặt các quy định đi lại quốc tế nhằm giảm thiểu nguy cơ biến thể xâm nhập.

Theo kế hoạch mới, TPHCM sẽ đưa ra 8 nhóm giải pháp liên quan tới việc tăng cường giám sát, kiểm dịch quốc tế tại cửa khẩu hàng không, hàng hải giám sát ca mắc mới tại địa bàn dân cư, doanh nghiệp. Thành phố sẽ tổ chức giám sát bằng xét nghiệm nhằm phát hiện sớm các trường hợp nhiễm biến chủng Omicron.