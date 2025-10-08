TPHCM xây dựng bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026 ra sao?

Ngày 10/8, Sở Nông nghiệp Môi trường TPHCM đã báo cáo kết quả công tác chuẩn bị xây dựng bảng giá đất lần đầu năm 2026.

Theo Sở Nông nghiệp Môi trường TPHCM, trước sáp nhập, cả 3 tỉnh, thành là TPHCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành quyết định về điều chỉnh bảng giá đất với thời hạn áp dụng đến hết ngày 31/12/2025. Các bảng giá đất này được xây dựng theo tuyến đường cụ thể, đang được áp dụng ổn định để thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai.

Từ nay đến ngày 31/12/2025 chỉ còn hơn 100 ngày làm việc để thực hiện đầy đủ các thủ tục như chọn thầu, khảo sát thu thập thông tin, tính toán đề xuất giá đất, cân đối các tuyến đường giáp ranh 168 đơn vị hành chính cấp xã, công bố lấy ý kiến nhân dân, ý kiến cơ quan mặt trận, trình Hội đồng thẩm định bảng giá đất TPHCM... để ban hành bảng giá đất mới.