TPHCM và sàn Nasdaq sắp ký bản ghi nhớ hợp tác

Ngày 9/10, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã đón tiếp và làm việc với ông Robert H. McCooey - Phó Chủ tịch kiêm Trưởng phòng Thị trường vốn toàn cầu của Sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq - một trong những sàn giao dịch chứng khoán điện tử lớn nhất tại Mỹ.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính và công nghệ.

Theo ông, Nasdaq là một trong những sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất tại Mỹ, cùng với Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE).